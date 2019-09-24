Мужчина в Югре вытащил девушку из горящей квартиры через форточку

Мужчина в Нижневартовске (ХМАО – Югра) спас девушку во время пожара, вытащив ее через форточку.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент произошел 22 сентября. Однако известно о нем стало после появления в соцсетях видео. На записи видно, как мужчина, высунувшись из окна квартиры, расположенной этажом выше, через форточку вытаскивает девушку из горящей комнаты.

«Такой факт действительно был... Площадь пожара – менее квадратного метра. Оправдан ли риск? Здесь каждому судить самому», – сказали в МЧС РИА «Новости».

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность проводки. «Замкнуло, и искра подожгла тумбу от телевизора – она загорелась. Девушка, согласно предварительной информации, спала в другой комнате, ее разбудила кошка, после чего девушка подошла к окну и начала просить помощи. Сложно сказать, с помощью чего мужчине удалось вытащить ее. Кто-то говорит, что он использовал сумку», – отметил представитель МЧС.

Также стало известно, что девушка из-за отравления угарным газом была госпитализирована.

Спасителя девушки органам дознания пока найти не удалось. Согласно информации местных изданий, мужчина не живет в Нижневартовске, а в тот день приезжал в город по делам.

Ранее сообщалось, что полицейские в Югре помогли потушить пожар в частном доме.