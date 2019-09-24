Соловьев вышел из себя в прямом эфире из-за «либерального бреда»

Телеведущий Владимир Соловьев раскричался в эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда» об истории России.

В своем Telegram-канале он отметил, что очередные съемки программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» выдались слишком эмоциональными.

«Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало», – написал Соловьев.

По мнению телеведущего, представители либеральных взглядов «постоянно клевещут» на российскую историю.

Также Соловьев отметил, что возвращение образа Сталина в современную политику связано с Западом и «обслуживающими его либералами».

Ранее Соловьев прокомментировал газете ВЗГЛЯД рекордный уровень одобрения Сталина.