Украинская коррупция чуть не оставила Киев без денег США

Президент США Дональд Трамп блокировал выделение военной помощи Украине, так как опасался высокого уровня коррупции в этой стране, сообщили СМИ.

Как пишет газета The Washington Post, решение было принято за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и не имело к нему отношения.

Распоряжение Трампа было передано Госдепу и Пентагону в середине июля, а разговор лидеров двух стран состоялся 25 июля. При этом у Трампа были сомнения по поводу необходимости выделения средств, и он хотел изучить то, как они расходуются, передает ТАСС.

Как рассказал один из представителей администрации США, Трампа беспокоило то, что «на Украине очень много коррупции». Еще один источник отверг утверждения о том, что американский президент таким образом пытался надавить на Зеленского.

«Это ничего общего не имело с принципом услуга за услугу», – сказал он.

Решение о возобновлении помощи было связано с тем, что 30 сентября заканчивался финансовый год. В противном случае действия Белого дома могли бы счесть нарушением закона, так как выделение средств было одобрено Конгрессом.

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Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине по линии Госдепа и Пентагона после того, как Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Киеву.

13 сентября посольство Украины в США сообщило, что для помощи Киеву разблокировано почти 400 млн долларов.

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