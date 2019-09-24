НАСА решило отправлять астронавтов на Луну в капсулах Lockheed Martin

Подписан контракт с Lockheed Martin на производство капсул Orion для проекта освоения Луны «Артемида», сообщает НАСА.

Lockheed Martin обязалась построить от шести до 12 космических кораблей Orion до октября 2030 года, передает ТАСС.

Первые две капсулы для «Артемиды» создает Космический центр им. Кеннеди. Первый образец уже готов, но еще не прошел испытания. Вторая капсула, которая еще не собрана, будет пилотируемой, передает РИА «Новости».

Начиная с третьей миссии, Orion будет создаваться Lockheed Martin. Контракт определяет стоимость трех капсул в 2,7 млрд долларов и еще двух – в 1,9 млрд долларов.

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Напомним, в НАСА заявляли, что первый запуск корабля Orion с экипажем запланирован на 2023 год.

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