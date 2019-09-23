СК назвал лидирующие по числу пропавших детей регионы

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что больше сего несовершеннолетних пропадает в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

«Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях, – сказала Петренко в ходе совещания по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

«Приведенные на совещании данные подтверждают, что основными причинами пропажи несовершеннолетних являются отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни и ряд других», – отметила она.

Она отметила, что в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о пропаже 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019-го – 8383. При этом местонахождение большинства из этих пропавших к данному времени установлено, в розыске остаются 98 детей.

«По итогам совещания председатель СК России поручил конкретизировать ведомственную нормативную базу, регламентирующую взаимодействие подразделений центрального аппарата и территориальных следственных органов по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести, а также проработать вопрос о совершенствовании взаимодействия с оперативными службами МВД, МЧС и другими ведомствами на данном направлении», – сказала Петренко.

В июле Госдума приняла закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации на их мобильных устройствах.