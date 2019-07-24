Принят закон о поиске детей по геолокации

Госдума приняла закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации на их мобильных устройствах.

Для использования геолокации в поиске детей необходимо будет письменное согласие одного из родителей несовершеннолетних или лиц, их заменяющих, передает ТАСС.

Кроме того, нужно будет «мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, вынесенное в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем ребенке».

В таком случае для поиска могут использовать данные о соединениях абонентского устройства ребенка с другими телефонами или гаджетами, данные о местоположении устройства с помощью снятия информации с технических каналов связи «с обязательным уведомлением суда» в течение суток.

В течение 48 часов правоохранители должны будут получить судебное решение или завершить поиски.

«За пять лет в РФ в розыске находилось 40 тыс. детей, из них 13,5 тыс. – это малолетние дети... Мы понимаем, что ребенок, который даже просто потерялся, заблудился, может быть растерян, напуган. И от того, насколько быстро взрослые люди смогут найти его, зависит его безопасность и его жизнь. Тем более, когда речь идет о ребенке, который стал жертвой преступления», – пояснила инициатор закона вице-спикер парламента Ирина Яровая.

Она добавила, что закон позволяет незамедлительно начать поиск пропавшего ребенка и дать правоохранителям возможность «мгновенно» по заявлению родителей найти ребенка по геолокации его девайса.