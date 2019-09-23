Определены вызванные влиянием человека на Землю аномалии

Ученые установили, что деятельность человека привела к повышению средней температуры на 1,1 градуса от уровня доиндустриальной эпохи, увеличению кислотности океана на 26% и повышению концентрации парниковых газов в атмосфере минимум на 20%. Выводы ученых опубликованы в докладе к климатическому саммиту ООН.

Доклад был основан на данных Всемирной метеорологической организации (ВМО), Глобального углеродного проекта (Global carbon), программы ООН по окружающей среде, межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), исследовательской программы FutureEarth.

«Все большую поддержку получает тот факт, что человек оказывает на климат гораздо большее воздействие, чем предполагалось еще десять лет назад»,– цитирует ученых FutureEarth РИА «Новости».

Согласно данным ВМО, в период с 1850 года средняя температура на Земле выросла на 1,1 градуса, однако в 2015-2019 годы темпы потепления ускорились. Так, температура выросла на 0,2 градуса по сравнению с 2011-2015 годами.



«Глобальная эмиссия в атмосферу планеты СО2 от использования ископаемого топлива продолжает расти на один-два процента ежегодно, а в 2018 году был обновлен годовой максимум выбросов», – отмечают эксперты Global Carbon.



Концентрации СО2 в атмосфере также увеличиваются, отмечают эксперты ВМО. На сегодняшний день они составляют для СО2 – 146% от уровня до 1750 года, для CH4 (метан) – 257%, N2O (оксид азота) – 122%.



Эксперты считают, что мировые правительства должны принять более активные меры по сокращению выбросов СО2 и сохранению окружающей среды, а также попытаться активнее извлекать «лишний» СО2 от деятельности человека из атмосферы.

Ранее сообщалось, что за 2019 год человечество исчерпало ресурсы Земли быстрее, чем когда-либо.