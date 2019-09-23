Названы самые необычные предметы, попадающие в вольеры в зоопарке

В Московском зоопарке рассказали о самых необычных вещах, которые попадают в вольеры к животным.

Как сообщили в пресс-службе зоосада, сотрудники ежедневно извлекают из вольеров мобильные телефоны, банки от газировки, воздушные шары, полиэтиленовые пакеты, также были найдены ботинки 30-го размера, передает «Ридус».

«Что-то попадает сюда по неосторожности посетителей, а что-то, увы, бросают намеренно. Так или иначе любой предмет, оказавшийся в вольере наших животных, несет потенциальную угрозу их жизни», – рассказали в зоопарке.

По словам сотрудников, некоторые посетители выбрасывают мусор прямо в вольеры. Так, год назад к птице эму подбросили яблоко. Животное попыталось проглотить фрукт целиком и чуть не погибло.

«Подоспевшим врачам чудом удалось спасти ее от мучительной смерти. Подобные случаи, к несчастью, не единичны. Все мы помним историю капибары, погибшей от удара мешком, который перебросили через забор», – отметила пресс-служба.

Кроме того, один из пеликанов во время охоты вместо рыбы поймал банку из-под газировки.

В Московском зоопарке настоятельно просят следить за детьми и не заходить за ограждения и отбойники, а также сообщать сотрудникам обо всех попавших в вольеры вещах.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке поселилось пахнущее попкорном существо.