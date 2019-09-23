При падении деревьев в Москве пострадали ребенок и двое взрослых

Ребенок и двое взрослых пострадали минувшим днем при падении деревьев в Москве, сообщили в экстренных службах столицы.

«Зарегистрировано падение восьми деревьев. Пострадали три человека, в том числе один ребенок», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что пострадавшим была оказана амбулаторная медпомощь.

Из-за плохой погоды в аэропортах московского авиаузла на прилет и вылет были задержаны 44 рейса, 12 были отменены. В настоящее время все аэропорты работают по фактической погоде.

Напомним, в июле упавшее на детскую площадку дерево убило ребенка в Москве.

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