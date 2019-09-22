Минкультуры Украины не увидело причин изменять закон о госязыке

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что пока не видит причин анонсировать какие-либо изменения в закон о госязыке.

Бородянский заявил, что на Украине принят «закон о языке», этот закон «надо выполнять».

При этом министр сообщил, что «всю жизнь говорил на русском языке», а на украинском «постоянно разговаривает месяц», передает «Громадське радио».

«Мне нравится», – заявил Бородянский, отметив, что не желает «делить людей по языковому принципу».

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Напомним, закон об исключительности украинского языка Верховная рада приняла весной. Президент Украины Владимир Зеленский подверг закон критике.

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