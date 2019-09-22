Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» по Донбассу несуществующей

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» – плана по выборам в Донбассе, предложенного тогдашним главой МИД ФРГ, а ныне президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, – не существует в принципе.

«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой «формулы Штайнмайера», с кем-то якобы согласованной, не существует», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на заявление Порошенко в программе «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале».

Порошенко заявил, что предложения Штайнмайера заключались в том, что после формирования «компонента безопасности», после проведения выборов в Донбассе и признания их со стороны ОБСЕ свободными и демократически, «закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через две недели, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны».

Все остальное Порошенко назвал «выдумками».

Напомним, «формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Делегация Украины в Минске проигнорировала указания президента Украины Владимира Зеленского, не стала подписывать «формулу Штайнмайера».

Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что таким образом поставлен под угрозу саммит «нормандской четверки». В Кремле указали, что это противоречит прежним договоренностям.

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