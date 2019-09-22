В Приморье объявлено штормовое предупреждение

На территории восточных и юго-восточных районов Приморского края на 23 и 24 сентября объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна «Тапа», сообщили в пресс-службе главного краевого управления МЧС России.

По информации синоптиков, 23 сентября тайфун «Тапа» выйдет в южную часть Японского моря, где усилится до уровня циклона и, приближаясь к острову Хонсю, через остров Хоккайдо уйдет в Тихий океан. Вследствие этого днем 23 сентября и ночью 24 сентября в юго-восточных и восточных районах края в Артемовском, Дальнегорском, Партизанском и Находкинском городских округах, городском округе Большой Камень и ЗАТО Фокино, Лазовском, Ольгинском, Партизанском, Шкотовском, Тернейском и Кавалеровском районах могут пройти дожди, местами сильные, количество осадков составит до 20 мм. На побережье усилится ветер, передает ТАСС.

Вечером 23 сентября и в ночь на 24 сентября высота волн будет достигать 2,5-3,5 м, в районе острова Аскольд и мыса Поворотный – 4 м. Скорость ветра на побережье будет составлять от 23 м/с до 28 м/с. В бухтах прогнозируются сильный накат и подъем уровня моря.

«Возможно подтопление пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, а при значительной интенсивности осадков – размывы участков дорог. Аварии на ЛЭП, связанные с повреждением, обрывом или перехлестом ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад, нарушения в работе системы ЖКХ, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, падение деревьев», – предупредили в пресс-службе главного краевого управления МЧС России.

Сейчас в Приморском крае преимущественно солнечная безветренная погода. Температура воздуха во Владивостоке составляет плюс 14 градусов, осадков нет.