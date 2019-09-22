Порошенко заявил о контактах с Медведчуком перед переговорами с Путиным

Экс-президент Украины Петр Порошенко выступил с утверждением, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук якобы дважды приезжал к нему домой, чтобы согласовать позицию перед встречами с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Порошенко, у него дома бывало много людей, «и это не означает, что это носило приватный характер», передает РИА «Новости».

«Это распорядок. Ненормированный рабочий день президента... У меня дома есть помещение, где есть офис», – сказал Порошенко в передаче «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале».

«Медведчук дважды был у меня дома перед тем, как он выезжал к [президенту России Владимиру] Путину. Мы согласовывали его позицию [по освобождению заключенных в России и на Украине] перед переговорами с Путиным. Исключительно это. И исключительно в вопросах освобождения заложников», – заявил Порошенко.

При этом, по словам Порошенко, «никаких других вопросов не обсуждалось».

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан России и Украины в формате 35 на 35 человек. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о выполнении всех договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным, а также объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан Украины.

При этом помощник Андрей Ермак заявил, что Зеленский лично контролировал подготовку к освобождению людей, а Медведчук не принимал никакого участия в процессе обмена.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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