Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии найдена

Теннисистка из Абхазии, учащаяся самарской школы олимпийского резерва, которую разыскивали абхазские и российские правоохранительные органы, найдена, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

«Девочка в полном порядке и находится в настоящее время с родителями», – сообщил сотрудник пресс-службы МВД Абхазии, передает ТАСС.

Напомним, несовершеннолетняя теннисистка из Абхазии прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара – Москва вечером 18 сентября. С этого момента ее местонахождение было неизвестно, на связь девочка не выходила.

Сотрудники МВД Абхазии совместно с российскими коллегами вели поиск юной спортсменки, которая неделю назад заняла первое место на турнире в Сочи и выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.