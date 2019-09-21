В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве разыскивают 14-летнюю теннисистку Эрику Кварчия из Абхазии, которая прилетела в среду, 18 сентября, в аэропорт Внуково и с тех пор перестала выходить на связь.

Девушка учится в самарской школе олимпийского резерва. В день пропажи ее зафиксировали камеры видеонаблюдения во Внуково, передает РЕН ТВ.

Посольство Абхазии уже обратилось в МИД России и собирается направить запрос в СК.

15 сентября она одержала победу в парном смешанном разряде на 49 Всероссийском традиционном Сочинском турнире по настольному теннису и выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.