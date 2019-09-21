Дело завели после наезда на полицейского в Петербурге

Уголовное дело возбуждено после наезда автомобиля на полицейского в Санкт-Петербурге, сообщает ГСУ СК по городу.

В сообщении на сайте СК говорится, что дело было возбуждено в отношении «31-летнего уроженца Таджикистана по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)».

20 сентября подозреваемый припарковал свой Opel Astra рядом со знаком, запрещающим остановку автомобилей.

В ответ на требования полицейского перепарковаться и предъявить документы, мужчина сел за руль и наехал на сотрудника полиции. Тот упал на проезжую часть и повредил ноги.

«Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.

Ранее водитель умышленно наехал на двоих полицейских в Подмосковье.