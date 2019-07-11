Водитель умышленно наехал на двоих полицейских в Подмосковье

В подмосковном городе Протвино при задержании у водителя автомобиля Ford Focus, который наехал на сотрудников ДПС во время проверки документов, обнаружили героин, сообщила начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

10 июля во время проверки документов водитель Ford Focus допустил наезд на сотрудника ДПС и стоящего рядом с ним оперуполномоченного, после чего съехал в кювет, передает РИА «Новости».

«При задержании правонарушитель – 35-летний местный житель – оказал сопротивление. При личном досмотре у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой более четырех граммов», – говорится в сообщении пресс-службы.

По факту случившегося против водителя возбудили уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Отмечается, что полицейские получили травмы. В связи с причинением «телесных повреждений сотрудникам полиции проводится проверка», добавили в ведомстве.

Ранее за наезд на полицейского был арестован Тимур Галлямов, сына бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Амира Галлямова.