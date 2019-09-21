Путин дал оценку отношениям России и Армении

Президент России Владимир Путин поздравил главу Армении Армена Саркисяна и премьер-министра республики Николу Пашиняна с Днем независимости Армении, сообщили в Кремле.

Глава российского государства «с удовлетворением отметил дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-армянских отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарных и других сферах. Российский лидер уверен в том, что партнерство двух стран будет развиваться в рамках евразийских интеграционных процессов, что поможет в обеспечении безопасности и стабильности в Закавказской регионе.

21 сентября 1991 года была провозглашена независимость Армении от СССР.

Напомним, из солидарности с Россией Армения в этом году отказалась принять приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве.

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