Румынским гастарбайтерам не заплатили за строительство штаб-квартиры НАТО

Группа румынских рабочих обратилась с исковым заявлением в суд в связи с тем, что им не заплатили за несколько месяцев работы при возведении новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, сообщил адвокат истцов Жеан Делануа.

Возведение новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе обошлось странам альянса примерно в 1,2 млрд евро. В семиэтажном здании площадью 250 тыс. квадратных метров планировалось разместить 1,5 тыс. сотрудников нацкомитетов входящих в альянс стран, 1,7 тыс. гражданских и военных специалистов, а также 800 сотрудников различных комитетов НАТО. На территории комплекса есть бассейн, спортзал, банки, магазины, передает РИА «Новости».

По словам адвоката, стройка была поручена консорциуму, который разделил проект на множество субподрядов, и для каждого из этих кусочков проводились тендеры. «Один из тендеров выиграла словенская строительная компания, которая ранее уже занималась крупными проектами», – рассказал Делануа.

По его словам, консорциум «направил представителям словенской компании письмо, в котором говорилось, что они выиграли». Однако через несколько недель после этого договор заключается с другой компанией с похожим названием.

«Это другая, свежеиспеченная компания, без гарантий. Она, в свою очередь, передает подряд румынским строителям. В договоре было предусмотрено, что выплаты должны были быть произведены по истечению трех месяцев. В тот момент, когда подошел срок выплат, начали выдвигать разного рода причины, чтобы отсрочить их. В итоге почти четыре месяца строители работали без оплаты, задолженность составила 450 тыс. евро», – сообщил адвокат, отметив, что подписавшая контракт субподрядная компания в итоге обанкротилась.

«Экстраординарное в этой истории то, что это вообще могло произойти на самой охраняемой стройке Бельгии. Как европейские строители, работавшие там, могли подумать, что им не заплатят? В этом действительно есть какая-то лакуна, раз мы пришли к этому», – рассуждает юрист. Он сообщил, что уже «получил решение апелляционного суда по этому делу, в котором говорится, что действительно была допущена провинность».

Однако, по его словам, в суде ответчики заявили, что «не несут ответственности» за действия обанкротившейся субподрядной организации. «Они сослались на аргументы технического свойства, объясняя, почему не должны платить», – заявил адвокат.

«Мне уже звонили из социальной инспекции, которая тоже очень заинтересовалась этой историей. Они говорят, что это злоупотребление, которое встречается в Бельгии на крупных стройках, когда создается такая каскадная пирамида, у подножия которой оказываются строители, и им платят по 10 евро в час. Проблема в том, что хотя официально это субподряды, на практике это просто предоставление рабочей силы. Это делается, чтобы сократить издержки. Но это противоречит требованиям соцзащиты, потому что в норме строитель получает 30 евро в час с хорошей соцзащитой», – объяснил защитник.

Он отметил, что речь идет о действиях одного из учредителей частной субподрядной организации, фигурирующей в деле.

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