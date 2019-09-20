Лидер «Хезболлы» оценил шансы Ирана на победу в войне с Саудовской Аравией

Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что Иран в случае военного конфликта с Саудовской Аравией уничтожит противника.

Насрулла подчеркнул, что Иран «сильнее» всех угроз, поскольку иранский народ един, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию местных телеканалов. Угрозы американского президента Дональда Трампа он назвал «провальными», по его мнению, Трамп выспрашивает встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани.

Насрулла посоветовал Саудовской Аравии и ОАЭ остановить войну в Йемене, вместо того, чтобы закупать новые ПВО.

«Совет (Саудовской Аравии и ОАЭ): пересмотрите свои точки зрения, подумайте как следует, и не стоит делать ставку на войну против Ирана, потому что она вас уничтожит... вы уже начали платить цену войны против Йемена», – заявил Насрулла.

Напомним, в минувшую субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников.

Иран назвал ложью заявления США о причастности к атакам на Саудовскую Аравию. В ответ в администрации Трампа обратили внимание на «указывающие на Иран факты». Эр-Рияд утверждает, что в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии якобы использовались высокоточные крылатые ракеты Ирана.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.