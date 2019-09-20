Канделаки назвала отказ РФС в регистрации Кокорина «жаждой крови»

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала отказ Российского футбольного союза в регистрации на чемпионат России для Александра Кокорина.

«Вслед за колонией и, несмотря на то, что Кокорин физически не мог подать документы в срок, РФС отказывает ему в праве на профессию. Очень советский подход к реабилитации: мы тебя исправили, но вот тебе волчий билет, и живи как хочешь», – написала она в своем телеграм-канале.

Телеведущая отметила, что проблема затрагивает не только РФС, но и всю страну. «У нас много желающих наказать и единицы тех, кто готов дать человеку шанс на исправление и восстановление репутации. Жажда крови у нас заменяет эмпатию», – отметила Канделаки.

По ее мнению, за один проступок не должно быть двух наказаний. «Но, как выяснилось, это слишком сложный подход для понимания некоторых людей», – заключила она.

Напомним, РФС отказал ФК «Зенит» в регистрации футболиста Александра Кокорина на участие в чемпионате России. По словам гендиректора клуба Александра Медведева, отказ был получен «по процедурным вопросам».

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