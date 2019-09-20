РФС посадил Кокорина на скамейку на пять месяцев

Российский футбольный союз (РФС) отказал ФК «Зенит» в регистрации футболиста Александра Кокорина на участие в чемпионате России вне регистрационного периода, сообщил главный тренер клуба Сергей Семак.

«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой. Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания). Так теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола», – написал Семак в Instagram.

Позже Семак удалил пост, отметив, что «информация требует более тщательного изучения и проверки».

Гендиректор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что, несмотря на отказ РФС регистрировать Александра Кокорина для участия в чемпионате России, спортсмен сможет тренироваться с командой, передает РИА «Новости».

«Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное – чтобы Александр вышел на игровую форму», – отметил Медведев.

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев во вторник вышли из колонии. «Зенит» сразу заключил с нападающим новый контракт, он включен в заявку на сезон.

В пресс-службе петербургского футбольного клуба объяснили, почему с Кокориным заключили новое соглашение. Позднее стало известно, сколько будет получать Кокорин в «Зените».