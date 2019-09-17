Стало известно, сколько будет получать Кокорин в «Зените»

По новому контракту вышедший из колонии футболист Александр Кокорин будет получать в «Зените» почти вдвое меньше, чем по предыдущему соглашению.

Его предыдущий договор закончился 30 июня, новый контракт рассчитан до конца сезона 2019-2020 годов. Он значительно снижен: годовой оклад 28-летнего футболиста составит около 2,5 млн евро в год, реально до июня 2020 года он заработает около 1,9 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники.

Предыдущий контракт предусматривал доход почти в 4 млн евро с учетом бонусов.

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев во вторник вышли из колонии. «Зенит» сразу заключил с нападающим новый контракт, он включен в заявку на сезон.

Ранее в пресс-службе петербургского футбольного клуба объяснили, почему с Кокориным заключили новое соглашение.

У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», однако владелец клуба высказывался против того, чтобы он продолжал играть за команду.