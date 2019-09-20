У лидера «Коррозии металла» случился приступ в суде

У лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого (Паука) случился приступ в Мытищинском суде, где должны были рассмотреть дело о нетрезвом вождении музыканта.

«Он за это сильно переживает. Мы сегодня утром собрались, поехали. Я смотрю, с ним творится что-то не то. Он почувствовал тяжесть в груди, у него периодически сердцебиение сбивалось, отдавало в левую руку. У суда он вышел покурить, я смотрю: он буквально сползает по стенке. Мы с подругой его под руку подхватили, положили на заднее сиденье машины и вызвали скорую. Приехали врачи, осмотрели его и сказали, что ему, по-хорошему, нужна госпитализация», – цитирует представителя артиста РЕН-ТВ.

Троицкий отказался от госпитализации, несмотря на свое состояние.

«У него запущенная гипертония, второй стадии. У него давление от 180 до 210, когда он переутомится или попсихует», – уточнила представитель музыканта.

Троицкому сделали укол, после чего он отправился домой.

В июле сообщалось, что Троицкий в аэропорту устроил пьяный дебош.