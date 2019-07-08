Лидер «Коррозии металла» устроил пьяный дебош в аэропорту

Во время пьяного дебоша в подмосковном Жуковском лидер музыкальной группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук) пытался швырнуть металлическую стойку в представителя авиакомпании, сообщили в аэропорту.

Пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщила, что Троицкого отказались пустить на самолет в Симферополь, передает РИА «Новости».

В аэропорту сообщили, что у музыканта был «билет на август». Ему предложили купить другой билет, но «в процессе общения с сотрудницей в билетной кассе уже возник конфликт». Троицкий «позволил себе не адекватные ситуации грубые высказывания».

Билет он купил, но продолжил «обострять конфликт» в разговоре с представителем авиакомпании. Троицкий «попытался бросить» одну из «достаточно тяжелых металлических стоек», между которыми натягиваются ленты.

По мнению представителя аэропорта, музыкант был пьян. Из-за этого, а также из-за неадекватного поведения на борт его не пустили. Троицкий сдал билет, получив деньги обратно. Далее у Троицкого состоялась беседа с сотрудниками полиции. После этого он принес извинения всем участникам конфликта и покинул аэропорт.

В июне Троицкий был задержан пьяным за рулем второй раз за год.