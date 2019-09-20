В Грузии возбудили дело после помилования президентом убийц

Грузинская генпрокуратура заявила о начале расследования возможного факта превышения полномочий в процессе помилования нескольких заключенных президентом страны Саломе Зурабишвили.

В заявлении ведомства говорится, что было начато расследование «возможного факта превышения полномочий в процессе помилования осужденных Рамаза Девадзе, Аслана Бежанидзе, Зураба Надирадзе и других», передает РИА «Новости».

Ранее, в августе, возмущение оппозиции и рядовых граждан Грузии вызвало то, что Зурабишвили помиловала Девадзе, осужденного за убийство полицейского Тараша Мукбаняна в 2014 году.

После президент приняла очередное скандальное решение о помиловании – был освобожден Бежанидзе, осужденный за убийство 18-летнего Давида Отхмезури – сына историка Георгия Отхмезури.

Представители оппозиции и правящих властей заявили, что право на помилование со стороны президента должно быть пересмотрено.

Сама же глава государства заявила, что объявляет мораторий на право помиловать осужденных до тех пор, пока парламент страны не примет регламентирующие правила по этому вопросу.

Помилование является исключительной прерогативой президента Грузии. Список кандидатов на помилование ему представляет государственная комиссия по помилованию после изучения поступивших заявлений

Сообщалось, что парламентского секретаря президента Грузии заподозрили в причастности к помилованию убийц.

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