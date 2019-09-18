Парламентского секретаря президента Грузии заподозрили в причастности к помилованию убийц

Депутат парламента Грузии от оппозиционной «Европейской Грузии» Ирма Надирашвили заявила, что парламентский секретарь президента страны Дмитрий Габуния может быть причастен к скандальным помилованиям, которые вызвали бурю протеста в грузинском обществе, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На брифинге Надирашвили сослалась на источник в адвокатских кругах, который сообщил ей и ее коллегам, что вопрос помилования того или иного заключенного «регулируется с ходатайством парламентского секретаря».

«Непосредственно с Габуния заинтересованные лица обсуждают финансовые вопросы, за какую сумму можно помиловать заключенного», – сказала она.

Депутат призвала генпрокуратуру изучить этот вопрос, «установив подозрительные связи парламентского секретаря президента».

Сам Габуния пока эти обвинения не прокомментировал.

В среду президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о моратории на помилование. Возможностью помилования по грузинским законам обладает только президент.

В списки помилованных за последнее время попали трое осужденных за убийства в различное время. Один из помилованных был осужден за убийство полицейского. Все это вызвало резкую критику в политических и общественных кругах Грузии.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что для него «абсолютно неприемлемо помилование осужденных за убийство».

При участии парламента будет решаться, кто может попасть под президентское помилование.