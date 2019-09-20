Мужчина с паспортом СССР 30 лет провел в рабстве в Казахстане

Миграционная служба Казахстана начала процесс определения гражданства мужчины с советским паспортом, который провел порядка 30 лет в трудовом рабстве в республике, сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

«О том, что мужчину вызволили из трудового рабства, сообщили представители общественного фонда «Дамыту» («Развитие»). Руководитель фонда Нина Косюк сообщила, что Дмитрий приехал из России на заработки еще до распада Советского Союза», – рассказали в полиции.

Там добавили, что мужчина попал в трудовое рабство в области на севере республики, а после – в Алма-Атинской области.

«Мы начали работать с этим мужчиной, как только он попал в поле зрения общественного фонда «Дамыту». Провели работу по установлению его личности», – передает ТАСС слова начальника миграционной службы полиции Костанайской области Кайрата Дутпаева.

Полиция запросило посольство России в Нур-Султане. По словам Дутпаева, после определения гражданства Дмитрий либо вернется в Россию, либо получит паспорт гражданина Казахстана.

Напомним, весной 2017 года сотрудники СК проводили доследственную проверку по материалам СМИ о новосибирском физике, который сбежал из рабства в Казахстане.