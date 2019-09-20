Доллар упал ниже 63,9 рубля

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 20 сентября, уменьшился на 16 копеек и составил 63,84 рубля.

Евро опустился на 3 копейки – до 70,61 рубля, передает ТАСС.

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