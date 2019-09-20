Умер французский актер Шарль Жерар

Во Франции на 97-м году жизни скончался актер Шарль Жерар, известный российскому зрителю многочисленными ролями у режиссера Клода Лелуша и второстепенной ролью в фильме «Игрушка» Франсиса Вебера.

Как пишет издание Monde, Жерар имеет армянское происхождение, его настоящая фамилия Ачемян. Актер родился в 1926 году в Стамбуле, позже семья переехала во Францию передает РИА «Новости».

Широкую известность пришла к актеру после знакомства со знаменитым режиссером Клодом Лелушем в 1970 году. Жерар сыграл в 18 картинах режиссера, среди которых были «Мошенник», «С Новым годом!», «Мужчина и женщина: двадцать лет спустя» и «Приключение есть приключение».