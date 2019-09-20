Грузовые поезда столкнулись в Мексике из-за диверсии на путях

В центральной части Мексики столкнулись два грузовых поезда, сообщил телеканал «Телевиса». По одной из версий, злоумышленники заблокировали пути покрышками.

Столкновение поездов произошло в районе населенного пункта Нопала в штате Идальго, передает ТАСС.

По одной из версий случившегося, неизвестные злоумышленники заблокировали железнодорожные пути покрышками, что привело к остановке состава с грузовыми контейнерами, после чего в него сзади врезался поезд, перевозивший кукурузу.

По поступающей информации, столкновение привело к утечке горючего из топливных баков одного тепловоза, в результате один из составов загорелся, пострадали по меньшей мере четыре человека.

Район аварии оцеплен полицией, на месте работают пожарные расчеты и спасатели.

Напомним, в июле этого года не менее девяти человек погибли, еще 67 получили ранения при столкновении товарного и пассажирского поездов в пакистанской провинции Пенджаб.

Еще одно столкновение поездов произошло в феврале в испанской Каталонии.