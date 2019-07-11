При столкновении поездов в Пакистане погибли девять человек

Как минимум девять человек погибли, 67 получили ранения при столкновении товарного и пассажирского поездов в пакистанской провинции Пенджаб, сообщили местные власти.

По данным властей, пассажирский состав на скорости врезался в стоящий товарный поезд в городе Рахимъяр-Хан, передает ТАСС.

Отмечается, что пассажирский поезд ехал не по своему пути. В настоящее время всех пострадавших, среди которых 11 детей, отправлены в больницы.

Напомним, в феврале в испанской Каталонии произошло лобовое столкновение поездов.