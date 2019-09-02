Суд отказался лишать родительских прав пришедших на акцию с ребенком москвичей

Лефортовский суд Москвы отклонил иск прокуратуры, которая требовала лишить супругов Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на акцию 27 июля в центре Москвы с ребенком, о родительских прав, сообщил адвокат Максим Пашков.

«Суд постановил отклонить иск прокуратуры», – передает его слова ТАСС.

Процесс прошел в закрытом для СМИ режиме в связи с тем, что разглашались личные данные несовершеннолетнего.

Проказовы не пришли в суд в связи с тем, что старший сын пошел в школу. Они провожали его в первый класс.

Напомним, прокуратура подала заявление о лишении родительских прав за участие в несогласованной акции с ребенком в отношении супругов Проказовых еще в начале августа.