Тегеран признал взрыв в космическом центре

Иран подтвердил сведения о взрыве ракеты на стартовой площадке в космическом центре в Семнане, сообщают СМИ со ссылкой на представителя правительства Али Рабея.

При взрыве никто не пострадал, он произошел из-за технической неполадки во время испытаний, сообщает Associated Press со ссылкой на Рабея, передает «Интерфакс».

Напомним, сведения об инциденте в иранском космическом центре распространило Национальное общественное радио (NPR) США со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении фотографии космодрома со спутника.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения ко взрыву.