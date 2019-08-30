Трамп открестился от причастности США к взрыву иранской ракеты

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, какая именно ракета взорвалась в Иране.

Трамп заявил в Twitter, что взорвалась ракета-носитель Safir SLV. Взрыв произошел при «окончательной подготовке к запуску».

При этом президент США заверил, что американская сторона не имеет отношения к взрыву. Он пожелал Ирану «всего наилучшего и удачи» в расследовании инцидента.

Напомним, Иран провел неудачный запуск ракеты с космодрома им. имама Хомейни в провинции Семнан.