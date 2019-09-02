Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Минюст России предупредил россиян о телефонных мошенниках, отбирающих у граждан деньги под видом государственных адвокатов.

«Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы», – передает РИА «Новости» сообщение Минюста.

Мошенники направить в Минюст или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для уголовного процесса, после им звонит «защитник». С помощью специальных программ его номер отображается как номер Министерства юстиции.

Злоумышленник, представляясь адвокатом, заставляет людей доплатить за различные услуги. В Минюсте рассказали также, что ущерб от таких афер пока не установлен, полиция проводит расследование, вопрос находитсяя на контроле в Генпрокуратуре.

Напомним, 13 августа специалисты по кибербезопасности рассказали о новом способе телефонного мошенничества при помощи программы удаленного доступа.