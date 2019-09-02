Опубликованы свидетельства подготовки Госдепом «правильных» журналистов в России

В июне 2019 году Госдепартаментом США был объявлен грантовый конкурс на сумму порядка 10 млн рублей (150 тыс. долларов) на организацию Летней школы журналистов в России. Исполнитель – американское НКО и вуз США, который выиграет грант. Победителя объявят 30 сентября 2019 года, пишут СМИ.

В качестве заявителя конкурса выступил отдел по связям с общественностью посольства США в Москве, который организует трехнедельную школу-интенсив для российских журналистов. Она состоится летом 2020 года, сообщает telegra.ph.

В описании гранта сообщается, что к участию планируется привлечь молодых специалистов 20-30 лет из Москвы и других регионов, которые предварительно должны пройти открытый конкурс. Предпочтение также будет отдаваться студентам-журналистам из государственных вузов и журналистам с опытом работы в российских СМИ и в США.

Сообщается, что на занятиях американские преподаватели будут рассказывать об основах «западной журналистики»: вопросах этики, подборки источников, фактчекинге, которые, по заявлению организаторов, якобы зачастую отсутствуют в российской журналистике.

Также в рамках школы планируется проведение встреч участников с западными и российскими журналистами, которые расскажут про источники, которые можно использовать при подготовке своих материалов. При этом, точная программа будет составлена совместно грантополучателем и американским посольством.

Запустил расследование журналист и публицист Армен Гаспарян на своем YouTube-канале. Он указал, что основным заявителем грантового конкурса является посольство США в Москве.

Вот вам расследование



Госдеп США выделил 10 миллионов на подготовку «правильных» журналистов в России https://t.co/UuaZJAIqKD — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) September 2, 2019

По словам публициста, когда с осени 2020 года – ближе к 2021 году появятся «зубодробительные материалы про «тоталитарный Мордор», про «абсолютный садизм», про «преследование инакомыслия», можно будет проверить, являются ли авторы этих статей участниками запущенной американской стороной программы. «Я вас уверяю, вы увидите немало для себя любопытного», – подчеркнул Гаспарян.