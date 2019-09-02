На Сахалине отметили годовщину окончания Второй мировой войны

Военным парадом в Южно-Сахалинске отметили 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.

Почтить память павших солдат и поздравить жителей со знаменательной датой пришли командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа Дмитрий Глушенков и временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко, передает РИА «Новости».

«Для сахалинцев и курильчан праздник имеет особое значение. Одним из значимых итогов победы стало освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, а затем и образование Сахалинской области. По сути, наш регион появился благодаря подвигу народа-победителя», – отметил глава региона.

Он отметил, что жители Южного Сахалина и Курильских островов будут вечно благодарны тем, кто перенес трудности военного времени, а в мирное время строил область, а также вечно помнить тех, кто погиб на полях сражений.

Торжественным шествием годовщину победы отметили расчеты 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, подразделения силовых ведомств, МЧС, Юнармии, кадетов. Завершился парад проходом военного оркестра.

Праздничный день закончится вечерним концертом и традиционным ночным фейерверком на площади Победы.