Путин оценил важность занятий дзюдо

Президент России Владимир Путин рассказал, чем для него является дзюдо.

«Для меня дзюдо – это не просто спорт. Дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций», – сказал Путин в интервью монгольскому изданию «Одрийн сонин», которое опубликовано на сайте Кремля в преддверии визита президента России в Улан-Батор.

«Общие интересы и схожий образ мыслей [с президентом Монголии] помогли нам очень быстро наладить взаимопонимание или, как говорят, настроиться на одну волну», – сказал российский лидер.

«Это позволяет нам поддерживать эффективный диалог, в конструктивном ключе решать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, добиваться больших успехов в реализации перспективных проектов». «Конечно, стараемся встречаться не только на политических мероприятиях или экономических форумах, но и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо», – добавил президент России.

Он напомнил, что [президент Монголии Халтмаагийн] Баттулга не просто занимается дзюдо и самбо, но и является всемирно признанным мастером единоборств.

Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой на полях Восточного экономического форума во Владивостоке выразил уверенность, что их общее увлечение дзюдо будет способствовать развитию деловых и личных отношений.