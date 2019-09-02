У берегов Сахалина пройдут российско-японские учения пограничников

В акватории залива Анива на Сахалине пройдут совместные российско-японские учения пограничников, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

«Двухсторонние совместные российско-японские учения в акватории залива Анива на юге острова проводятся в рамках визита патрульного судна «Цугару» управления береговой охраны Японии Первого района», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Гости пробудут в порту Корсакова (Сахалин) с 3 по 5 сентября. Жители Сахалина 5 сентября смогут посетить с экскурсией российский пограничный сторожевой корабль «Дозорный» и японское патрульное судно «Цугару», добавили в погрануправлении.

Напомним, к концу прошлой недели на Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи. Кроме того, на Сахалине скоро появится новая федеральная трасса.

В сентябре 2018 года министр транспорта Евгений Дитрих сообщал, что в план модернизации инфраструктуры внесен проект строительства моста на Сахалин.

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