На Сахалине появится новая федеральная трасса

Автомобильная дорога Оха – Южно-Сахалинск станет федеральной, Минтранс приступает к мероприятиям по приемке ее в эксплуатацию, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Дорога сложная, островная. Ее приведение в нормативное состояние и дальнейшее содержание потребует значительных ресурсов. По сути, потребуется создать на острове службу федерального заказчика, привлечь подрядные организации, число которых на Сахалине ограничено. Все эти усилия дадут острову новые экономические возможности, позволят создать новые рабочие места», – сообщил Дитрих, передает ТАСС.

Официальный представитель курирующего транспортную отрасль вице-премьера Максима Акимова подтвердил, что в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева трасса Оха – Южно-Сахалинск передается из региональной в федеральную собственность.

Он также уточнил, что работы по ее реконструкции и модернизации уже ведутся, но за счет областного бюджета.

Представитель вице-премьера также отметил, что по итогам совещания Акимова с участием представителей Минтранса и Росавтодора было принято решение о выделении дополнительного финансирования на ремонт и содержание данной трассы.

«Ожидается, что в следующем году дорога будет переведена на баланс Росавтодора, а в 2021 и 2022 годах на нее из федерального бюджета совокупно планируется выделить более 13 млрд рублей», – подчеркнул он.