Проект моста на Сахалин внесли в план модернизации

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что проект строительства моста между материком и островом Сахалин был внесен в комплексный план расширения и модернизации инфраструктуры.

«Он есть в плане, но он требует более детальной проработки, в том числе не определены пока источники финансирования», – сказал Дмитрих, передает «Интерфакс».

СМИ писали, что мост, связывающий Сахалин с материком, может так и остаться в проектах, поскольку его возведение экономически нецелесообразно.

Ранее сообщалось, что РЖД предложили строить мост на Сахалин по концессии. Для участия в проекте предлагаются три варианта – сам мост, вся дорога, кроме порта, и все объекты, включая порт.