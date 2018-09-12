Супермост на Сахалин сочли неоправданным

Мост, связывающий Сахалин с материком, может так и остаться в проектах, поскольку его возведение экономически нецелесообразно, пишут СМИ.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) от президента Владимира Путина ждали окончательного ответа: строить или нет мост на Сахалин. Однако он вновь велел подсчитать, будет ли достаточно для него грузов, чтобы он экономически окупился, пишут «Ведомости».

Издание со ссылкой на федерального чиновника отмечает, что основные подсчеты же произведены: грузов недостаточно. Основная их масса должна была приходиться на уголь, однако пока никто не выразил заинтересованности в перевалке угля через Сахалин.

Ранее сообщалось, что РЖД предложили строить мост на Сахалин по концессии. Для участия в проекте предлагаются три варианта – сам мост, вся дорога, кроме порта, и все объекты, включая порт.

Ранее были названы сложности строительства моста на Сахалин.

Между тем полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ отметил, что сейчас ведется изучение рентабельности проекта моста Сахалин–Хоккайдо.

«Пока оценки грузовой базы расходятся. Будем стараться их сводить. Достаточно трудно предугадать окупаемость крупного инвестпроекта. Идет сложный процесс, он неоднородный», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что совершенно не разделяет мнения о том, что мост не окупится. «У нас на Сахалине цены на стройматериалы превышают материковые в два-три раза», – заметил он.