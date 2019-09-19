Политолог удивился требованию оппозиционеров Мосгордумы увеличить их финансирование

Политолог Павел Данилин выразил удивление в связи с требованием представителей «Яблока» и КПРФ в Мосгордуме об увеличении финансирования.

Речь идет о том, что представители оппозиционных блоков на заседании Мосгордумы поставили вопрос об увеличении финансирования, в том числе назначении за свой труд заработной платы. Данилин считает, что представители КПРФ и «Яблока» ставят свои финансовые интересы выше блага избирателей и общества, сообщает «Комсомольская правда».

«Прискорбно, что, по мнению оппозиции, служба обществу на таких должностях должна быть оценена только исключительно в денежном эквиваленте. В прошлом созыве Мосгордумы зарплату получали только председатели комитетов и спикер. Общее число, получавших зарплату, составляло 14 человек из 45. Сейчас, когда у фракции «Единая Россия» 25 мандатов и 20 мандатов у оппозиции, оппозиция, почему-то потребовала серьезного увеличения бюджета на собственные удовольствия. Это неправильно», – сказал он.

Он подчеркивает: депутаты Мосгордумы работают не так активно, как депутаты Госдумы, к тому же являются депутатами регионального уровня.

«А в регионах практически везде есть те депутаты, которые работают на зарплате – это те парламентарии, которые трудятся практически все время в Думе, и те, которые не получают зарплату, но при этом используют свой статус и депутатские полномочия для решения вопросов своей партии или своих избирателей – это абсолютно нормально», – подчеркнул Данилин.

Он заметил, что в Госдуме зарплату платят за то, что люди присутствуют на всех заседаниях и на всех комиссиях, то есть проводят в Думе полноценный рабочий день, чего в Мосгордуме не наблюдается никогда.

Данилин выразил надежду, что «Единая Россия» не пойдет на поводу у корыстных интересов отдельных депутатов Мосгордумы.