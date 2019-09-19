Председателем Мосгордумы избран единоросс Алексей Шапошников

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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Зеленский ударил по «бандеровцам»

«Деятельность Вятровича была абсолютно антигосударственной», – утверждают в Верховной радеФото: Андрей Гудзенко/LIGA.net,
Правительство Украины приняло громкое кадровое решение − в отставку уходит скандальный директор Института нацпамяти Владимир Вятрович. Про таких, как этот человек, принято говорить – «он просто ненавидит всё русское». На деле Вятрович стоял во главе сложной миссии по конструированию украинского исторического мифа. Что же теперь будет с культом Бандеры и Шухевича?  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Мы хотим узнавать себя в других

Алексей Алешковский, сценарист
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...

Испанский кризис – симптом болезни Европы

Никита Коваленко, политический обозреватель
Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...

Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
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              Председателем Мосгордумы избран единоросс Алексей Шапошников

                 19 сентября 2019, 13:01
              Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

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              Председателем Московской городской думы шестого созыва по итогам тайного голосования избран Алексей Шапошников, который являлся единственным кандидатом на этот пост. За него проголосовали 43 депутата городского парламента из 44 присутствовавших на заседании. Один бюллетень был аннулирован по техническим причинам.

              46-летний Алексей Шапошников, до этого возглавлявший Совет муниципальных образований Москвы, баллотировался на выборах 14 сентября от «Единой России». На пост спикера его рекомендовала конференция московского городского регионального отделения партии, передает ТАСС.

              Шапошников Алексей Валерьевич родился 16 июня 1973 года в Москве. Отец – Валерий Алексеевич, заслуженный юрист России, депутат Московской городской думы третьего, четвертого и пятого созывов.

              В 1990-1992 гг. – курсант Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР (затем – Минобороны РФ). В 1995 г. окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина по специальности «юрист», в 2001-2003 гг. – слушатель факультета политологии Российской академии государственной службы при президенте РФ (квалификация «политолог», преподаватель политологических наук). В 2003 г. окончил аспирантуру Московской государственной юридической академии (кафедра «Финансовое право»). В 2004 г. прошел повышение квалификации в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.

              14 сентября 2014 года избран депутатом Московской городской думы шестого созыва по округу № 12 (Свиблово, Северное и Южное Медведково) от «Единой России». Набрал 52,13% голосов.

              Автор идеи и разработчик программы «Московский молодежный парламентаризм», инициатор создания Молодежной общественной палаты РФ.

              Имеет двух дочерей. Кандидат в мастера спорта по баскетболу.

              Шапошников сменил 61-летнего Владимира Платонова, который занимал пост председателя Мосгордумы с 1994 года и отказался во вторник на партконференции единороссов вновь стать спикером.

              «Я беру самоотвод, я занимаю эту должность более 20 лет. За последние три года по-новому работает Мосгордума, даже выборы прошли по-новому. И я уверен, что Думу должен возглавлять новый человек», – сказал он.

              Выборы в столичный парламент нового созыва проводились в этот раз только по мажоритарной системе. Предыдущий состав МГД был сформирован по смешанному принципу – кандидаты выдвигались как по партийным спискам, так и по округам.

              Парламентарии также избрали заместителей председателя Мосгордумы. Должности заняли руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Метельский и представитель КПРФ Николай Губенко. Таким образом, они сохранили свои должности с предыдущего созыва Мосгордумы. За кандидатуру Губенко проголосовали 44 депутата, присутствовавших на заседании, а за кандидатуру Метельского подано 43 голоса.

              Правом занимать пост заместителей председателя обладают представители фракций и депутатских объединений, численностью не менее пяти человек.

              В Мосгордуме будет 17 комиссий. Именно такую структуру парламента утвердили депутаты на первом заседании. В прежнем парламенте было 19 комиссий. Количество комиссий сократилось за счет объединения бюджетно-финансовой комиссии с комиссией по экономической политике. Также в одну преобразуются комиссия по перспективному развитию и градостроительству и комиссия по государственной собственности и землепользованию.

              По результатам выборов 14 сентября «Единая Россия» получила в шестом созыве столичного парламента 28 мест из 45. Еще 10 кресел у самовыдвиженцев, которые на выборах были поддержаны единороссами. Пять мандатов у КПРФ. Еще по одному месту – у представителей партии «Родина» и ЛДПР.

              Заседание Мосгордумы 24 сентября – первое для нового созыва. На нем присутствует 44 депутата из 45 избранных. На первом заседании отсутствует Михаил Балакин (ЛДПР), избранный от избирательного округа № 38.


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