Председателем Мосгордумы избран единоросс Алексей Шапошников

Председателем Московской городской думы шестого созыва по итогам тайного голосования избран Алексей Шапошников, который являлся единственным кандидатом на этот пост. За него проголосовали 43 депутата городского парламента из 44 присутствовавших на заседании. Один бюллетень был аннулирован по техническим причинам.

46-летний Алексей Шапошников, до этого возглавлявший Совет муниципальных образований Москвы, баллотировался на выборах 14 сентября от «Единой России». На пост спикера его рекомендовала конференция московского городского регионального отделения партии, передает ТАСС.

Шапошников Алексей Валерьевич родился 16 июня 1973 года в Москве. Отец – Валерий Алексеевич, заслуженный юрист России, депутат Московской городской думы третьего, четвертого и пятого созывов.

В 1990-1992 гг. – курсант Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР (затем – Минобороны РФ). В 1995 г. окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина по специальности «юрист», в 2001-2003 гг. – слушатель факультета политологии Российской академии государственной службы при президенте РФ (квалификация «политолог», преподаватель политологических наук). В 2003 г. окончил аспирантуру Московской государственной юридической академии (кафедра «Финансовое право»). В 2004 г. прошел повышение квалификации в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.

14 сентября 2014 года избран депутатом Московской городской думы шестого созыва по округу № 12 (Свиблово, Северное и Южное Медведково) от «Единой России». Набрал 52,13% голосов.

Автор идеи и разработчик программы «Московский молодежный парламентаризм», инициатор создания Молодежной общественной палаты РФ.

Имеет двух дочерей. Кандидат в мастера спорта по баскетболу.

Шапошников сменил 61-летнего Владимира Платонова, который занимал пост председателя Мосгордумы с 1994 года и отказался во вторник на партконференции единороссов вновь стать спикером.

«Я беру самоотвод, я занимаю эту должность более 20 лет. За последние три года по-новому работает Мосгордума, даже выборы прошли по-новому. И я уверен, что Думу должен возглавлять новый человек», – сказал он.

Выборы в столичный парламент нового созыва проводились в этот раз только по мажоритарной системе. Предыдущий состав МГД был сформирован по смешанному принципу – кандидаты выдвигались как по партийным спискам, так и по округам.

Парламентарии также избрали заместителей председателя Мосгордумы. Должности заняли руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Метельский и представитель КПРФ Николай Губенко. Таким образом, они сохранили свои должности с предыдущего созыва Мосгордумы. За кандидатуру Губенко проголосовали 44 депутата, присутствовавших на заседании, а за кандидатуру Метельского подано 43 голоса.

Правом занимать пост заместителей председателя обладают представители фракций и депутатских объединений, численностью не менее пяти человек.

В Мосгордуме будет 17 комиссий. Именно такую структуру парламента утвердили депутаты на первом заседании. В прежнем парламенте было 19 комиссий. Количество комиссий сократилось за счет объединения бюджетно-финансовой комиссии с комиссией по экономической политике. Также в одну преобразуются комиссия по перспективному развитию и градостроительству и комиссия по государственной собственности и землепользованию.

По результатам выборов 14 сентября «Единая Россия» получила в шестом созыве столичного парламента 28 мест из 45. Еще 10 кресел у самовыдвиженцев, которые на выборах были поддержаны единороссами. Пять мандатов у КПРФ. Еще по одному месту – у представителей партии «Родина» и ЛДПР.

Заседание Мосгордумы 24 сентября – первое для нового созыва. На нем присутствует 44 депутата из 45 избранных. На первом заседании отсутствует Михаил Балакин (ЛДПР), избранный от избирательного округа № 38.