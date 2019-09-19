Памятнику маршалу Коневу в Чехии собрались найти «достойное место»

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек прокомментировал ситуацию с планами перенести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

Петршичек заявил, что Чехия не нарушит Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве с Россией, если памятнику найдут «достойное место», передает РИА «Новости».

Министр сообщил, что пока не получал информации о каких-либо ответных действиях, которыми Чехии грозили некоторые российские политики.

При этом Петршичек пожаловался на неоднократные осквернения памятников чехословацким легионерам, которые погибли в России, воюя на стороне белогвардейцев в Гражданской войне. Глава МИД Чехии подчеркнул, что Прага «решает это дипломатическим путем, не через СМИ».