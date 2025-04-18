В Москве камеры за три месяца помогли раскрыть свыше 6 тыс. преступлений

Политолог объяснил исключение «Талибана» из числа террористических организаций

Политолог Быстрицкий: У России появилась прагматичная и юридически понятная формула строительства отношений с «Талибаном»

Tекст: Андрей Резчиков

«Решение Верховного суда исключить движение «Талибан» из списка террористических организаций придаст не только большую устойчивость переговорам, но и создает почву для поднятия их на более сложный уровень. У России появилась более удобная и прагматичная, юридически понятная формула строительства отношений с Афганистаном», – считает Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

«Существует немало проектов по развитию стран Средней Азии, их практически невозможно решать без Афганистана. Это не только вопросы безопасности, но и доступ к водным ресурсам, строительство каналов и других объектов, – продолжил эксперт. – Теперь возможны многосторонние международные контакты, которые в случае прежнего двусмысленного статуса были бы затруднены и могли бы подвергнуться деформации».

Москва сможет активизировать отношения с Кабулом в сферах безопасности и добычи полезных ископаемых, работать над различными инфраструктурными проектами. «Такие проекты возможны, но интенсификация отношений с «Талибаном» началась не вчера, наблюдается градиент роста, но он идет не очень быстро, как и многое в политике, где все движется неравномерно», – рассуждает Быстрицкий.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что одним из главных условий для официального признания талибов легитимной властью в Афганистане будет выполнение движением своего обещания создать политически инклюзивное правительство с участием не только представителей пуштунов, но и узбеков, таджиков и других национальностей. Этого до сих пор не произошло.

По мнению эксперта, к таком вопросу нужно относиться более прагматично с учетом развития отношений России с Афганистаном, в том числе с разными силами внутри страны.

«Инклюзивное правительство в Афганистане еще не создано, но мы не знаем всех деталей переговоров. Возможно, есть определенные временные рамки создания такого правительства. Во-вторых, Афганистан крайне тяжело и сложно управляется. К контролю движения над всей территорией страны, как я понимаю, есть вопросы, хотя пока талибы держатся прочно и взаимодействуют с самыми разными силами», – добавил спикер.

По его словам, «внутри самого «Талибана» существует много разных настроений»: «Это не единая монолитная сила. Но в целом динамика «Талибана» скорее позитивная, а не негативная».

При этом решение России, подчеркивает политолог, не связано с желанием опередить США на афганском треке: «В том, что Афганистан гораздо важнее для России, чем для США, нет никаких сомнений. Афганистан граничит со странами, которые являются нашими союзниками в самых разных организациях, включая ОДКБ, ЕАЭС и так далее. А для США Афганистан – далекая страна», – добавил политолог.

В четверг Верховный суд России в закрытом режиме принял решение приостановить запрет на деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), удовлетворив административное исковое заявление Генпрокуратуры России. В этом списке «Талибан» находился с 2003 года за использование методов террора и поддержку связей с незаконными вооруженными формированиями в Чечне.

В мае 2024 года МИД и Минюст в докладе президенту Владимиру Путину заявили о том, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций, потому что движение контролирует всю территорию Афганистана и является там реальной властью. Путин, комментируя этот вопрос, предлагал «исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения».

Процесс исключения «Талибана» из перечня террористических организаций проходил в рамках закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого в декабре 2024 года. В документе говорится, что исключение возможно, если движение прекратило пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Таким образом, «Талибан» стал первой организацией, которую исключили из списка террористических после прошлогодних поправок в федеральный закон «О противодействии терроризму».

Ранее представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» считает правовые действия по снятию запрета на свою деятельность в России важным шагом для укрепления отношений между странами.