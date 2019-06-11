Музыканту группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину

Гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Донецк, заявили в пресс-службе государственной погранслужбы Украины (ГПСУ).

Сотрудники ГПСУ не пропустили Комарницкого, когда он прилетел в аэропорт «Киев», сообщается на сайте ведомства.

В сообщении погранслужбы отмечается, что гитарист в 2016 году «совершил въезд на временно оккупированную территорию Украины в г. Донецк».

«По решению начальника отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», гражданину России 1973 года, гитаристу группы «Бахыт-компот», запрещен въезд на Украину сроком на три года», – говорится в сообщении.

Всего с начала года при въезде на Украину в пересечении государственной границы отказали 20 деятелям культуры и искусства России.

Ранее российской телеведущей Анастасии Ивлеевой запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Также СБУ запретила въезд на Украину российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус).

Всего черный список украинского министерства культуры насчитывает около 150 российских актеров, режиссеров, музыкантов, писателей.