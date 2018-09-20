СБУ запретила российским пранкерам въезд на Украину

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в ближайшие годы не смогут въехать на Украину.

«В июле текущего года принято решение о запрете въезда в Украину гражданину России Владимиру Кузнецову (известному как Владимир Краснов, пранкер «Вован») 1986 г. р. сроком на три года», – говорится в ответе СБУ на запрос издания «Факты».

Сообщается, что Столярову также запретили въезд на три года.

В начале сентября Вован и Лексус опубликовали запись разговора с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени украинского президента Петра Порошенко. Летом пранкеры разыграли главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, представившись журналистом Аркадием Бабченко.