Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.3 комментария
В Кремле заявили об отсутствии данных по ситуации с продажей Raiffeisen Bank
Песков: В Кремле не известно о приостановке продажи Raiffeisen Bank в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о ситуации с продажей российского подразделения Raiffeisen Bank.
Кремлю неизвестна актуальная информация о продаже российского подразделения Raiffeisen Bank International (RBI), о приостановке которой в пятницу написала британская Financial Times.
«Нам ничего не известно... Банк здесь, он продолжает функционировать», – передает слова Пескова ТАСС в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила, что австрийская группа Raiffeisen Bank International приостановила продажу российского подразделения на фоне сближения Москвы и Вашингтона.
Позднее пресс-служба Raiffeisen Bank International опровергла данные газеты, подчеркнув, что продажа российской «дочки» группы продолжается.